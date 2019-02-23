Korkunç olay! Kayalıklarda yanmış halde bulundu Trabzon'un Araklı ilçesinde sabah saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan kadın, evine 200 metre mesafedeki kayalıklarda yanmış halde bulundu.

Trabzon'un Araklı ilçesinde sabah saatlerinde ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine bölgede arama çalışması yaptığı H.K., oturduğu evin yakınlarındaki kayalıklarda yanmış halde ölü bulundu.



İlçenin Taşgeçit Mahallesi'nde oturan H.K.'ya ailesi, sabah saatlerinden itibaren ulaşamaması üzerine çevrede yakınlarıyla birlikte arama çalışması yaptı. Arama çalışmaları sırasında H.K.'nın evinin yaklaşık 200 metre uzağındaki kayalık alanda bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler yanına gitti. Hareketsiz halde yatan kadının H.K. olduğu belirlenirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, H.K.'nın yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından H.K.'nın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadının ihtihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi

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