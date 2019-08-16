Korkunç olay! Karı-koca yanarak can verdi Çorum'un Kargı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, Said ve Teslime Kayakıran çifti yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saatlerinde Kargı ilçesi Saraycık köyünde tek katlı bir evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen ev yanarak kül oldu. Evde yapılan incelemede Said ve felçli olduğu öğrenilen eşi Teslime Kayakıran'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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