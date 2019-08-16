Korkunç olay! Karı-koca yanarak can verdi
Çorum'un Kargı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, Said ve Teslime Kayakıran çifti yanarak hayatını kaybetti.16 Ağustos 2019 Cuma 11:29
Yangın, sabah saatlerinde Kargı ilçesi Saraycık köyünde tek katlı bir evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen ev yanarak kül oldu. Evde yapılan incelemede Said ve felçli olduğu öğrenilen eşi Teslime Kayakıran'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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