Korkunç olay! İneği kurtardı, kendi öldü Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir ineğin doğumunu sezaryenle gerçekleştiren veteriner hekim, seyyar kablodaki elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi.

Muğla Seydikemer ilçesine bağlı yaylada bulunan Ortaköy'de bir çiftçinin ineğinin doğum zamanı geldi. İnek bir türlü normal doğumunu gerçekleştiremeyince dün gece Seydikemer'de veteriner hekimlik yapan 31 yaşındaki Özlem Çelik'ten yardım istendi. İneği kurtarmak için hemen yatağından kalkıp yaylaya çıkan Çelik, ineğin doğumuna müdahale etti. İneğin hayatı tehlikeye girince Çelik, seyyar kablo ile çekilen ışık yardımı ile ineği ameliyata alıp sezaryenle doğumu yaptırdı. İneğin doğumunu sezaryen ile gerçekleştirdikten sonra son çalışmalarını yapan veteriner hekim, ahırda seyyar kablodaki akıma kapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özlem Çelik'in seyyar kablodaki elektrik kaçağından akıma kapılarak hayatını kaybettiği belirlenirken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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