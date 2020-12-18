Korkunç olay! Babalarını öldüren üç kardeş tutuklandı

Mağarada ölü bulunan İbrahim Cantemur'un katili çocukları çıktı. Gözaltına alınan 4 kardeşten 3'ü tutuklandı.

Tartıştığı babasını kabloyla boğdu

Iğdır merkeze bağlı Taşlıca Köyü'nde bir mağarada ölü olarak bulunan İbrahim Cantemur'un, oğlu Özcan Cantemur tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre hayvanların sulanması için İbrahim Cantemur ile oğlu Özcan Cantemur arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga sonucu elektrik kablosuyla babası İbrahim Cantemur'u boğarak öldüren Özcan Cantemur, kardeşleriyle birlikte babaları İbrahim Cantemur'u mağaraya götürerek gömdü.

Babalarını öldürdüklerini mahkemede itiraf ettiler

Soruşturmayı tamamlayan ekipler, olaya karışmış olma ihtimali üzerine Cantemur'un çocukları; Emrah, Ferdi, Metin ve Özcan Cantemur'u gözaltına alındı. Kardeşler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan Cantemur kardeşler, babalarını öldürdüklerini itiraf etti. Iğdır Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri tamamlanan kardeşlerden Metin, Emrah ve Özcan Cantemur tutuklanırken, Ferdi Cantemur ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.