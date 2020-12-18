  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Korkunç olay! Babalarını öldüren üç kardeş tutuklandı
Gündem

Korkunç olay! Babalarını öldüren üç kardeş tutuklandı

Babalarını öldürüp cesedini mağaraya attıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 4 kardeşten 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:17:00 -
Korkunç olay! Babalarını öldüren üç kardeş tutuklandı

Mağarada ölü bulunan İbrahim Cantemur'un katili çocukları çıktı. Gözaltına alınan 4 kardeşten 3'ü tutuklandı.

Tartıştığı babasını kabloyla boğdu

Iğdır merkeze bağlı Taşlıca Köyü'nde bir mağarada ölü olarak bulunan İbrahim Cantemur'un, oğlu Özcan Cantemur tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre hayvanların sulanması için İbrahim Cantemur ile oğlu Özcan Cantemur arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga sonucu elektrik kablosuyla babası İbrahim Cantemur'u boğarak öldüren Özcan Cantemur, kardeşleriyle birlikte babaları İbrahim Cantemur'u mağaraya götürerek gömdü.

Babalarını öldürdüklerini mahkemede itiraf ettiler

Soruşturmayı tamamlayan ekipler, olaya karışmış olma ihtimali üzerine Cantemur'un çocukları; Emrah, Ferdi, Metin ve Özcan Cantemur'u gözaltına alındı. Kardeşler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan Cantemur kardeşler, babalarını öldürdüklerini itiraf etti. Iğdır Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri tamamlanan kardeşlerden Metin, Emrah ve Özcan Cantemur tutuklanırken, Ferdi Cantemur ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Enginyurt DP'ye geçti! İttifak kararı olay oldu
Siyaset

Cemal Enginyurt DP'ye geçti! İttifak kararı olay oldu

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye katılmasının ardından açıklama yaptı.
Türk SİHA'larını övüp yardım istedi
Dünya

Türk SİHA'larını övüp yardım istedi

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk SİHA'larının dünyanın en moderni olduğunu belirterek bunu Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Kar..
Kılıçdaroğlu'na canlı yayında
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na canlı yayında "aday olacak mısınız" sorusu

CHP'nin Genel Başkanı olduğu halde bir türlü lider tavrı sergileyemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na, canlı yayın sırasında 2023 seçimlerinde aday ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay