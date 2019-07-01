Korkunç olay! 2 yaşındaki çocuğu timsahlar yedi Yalnız bırakılan Min Min isimli iki yaşındaki kız çocuğu, yanlışlıkla düştüğü çukurda timsahlara yem oldu.

Kamboçya'da meydana gelen korkunç olayda annenin bir anlık dalgınlığı felaketle sonuçlandı. Yeni doğmuş bebeğiyle ilgilenen anne bir anlığına iki yaşındaki küçük kızını gözden kaybetti. Min Min isimli küçük kızın babası eve geri döndüğünde panik içindeki eşini gördü ve kızının kayıp olduğunu öğrendi. Ancak kısa bir süre sonra acı gerçekle yüzleşti. Küçük kız evin hemen yakınında bulunan timsahlarla dolu havuza düşmüştü. Geriye sadece kafası kalan zavallı küçük kızın timsahlar tarafından canlı canlı yendiği anlaşıldı. Anne küçük kızından geriye kalanlara sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Polis yetkilileri ailenin timsah havuzunun etrafına tel örgü çektirdiğini ancak kızın bu tellerden geçebilecek kadar küçük olduğunu kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.