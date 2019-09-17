Korkunç manzara! Trol ağına insan kafası takıldı

Antalya'nın Aksu ilçesi sınırlarında bulunan Aksu Çayı çıkışında Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekiplerince düzenli olarak gerçekleşen deniz dibi trol örneklemesi çalışmasında, trol ağlarına insan kafatası takıldı.

Trol ağlarını teknenin güvertesine çektiklerinde insan kafatasını fark ettiklerini belirten Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, kafatasını Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim ettiklerini söyledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim ettiler

Her ay düzenli olarak Antalya Körfezi'nde dip trol örneklemesi yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Deval, "13 Eylül akşamı Aksu çayı önlerinde rutin dip trol çalışmamızı yaptık. Trol ağını güverteye aldığımızda bizi çok şaşırtan ve üzen bir olayla karşılaştık. Ağın içinde uzun yıllardır denizde var olduğunu tahmin ettiğimiz insan kafatasıyla karşılaştık. Bu bir adli vaka olduğu için sefer sonunda konuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na intikal ettirerek, bulduğumuz insan kafatasını teslim ettik" dedi.