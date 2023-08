Korkunç! LGBT'li kadının çiftliğinden ceset fışkırdı!

Geçen hafta ABD'nin Teksas eyaletinde bir kadın, bahçe çalışanlarının LGBT'li kadının çiftliğinde bulduklarını iddia ettiği düzinelerce hayvan ölüsüne dair polise ihbarda bulunması üzerine tutuklandı.

Cuma günü tutuklanan 22 yaşındaki Rachel Ann Sword'a çiftlik hayvanı olmayan hayvana eziyet ve çiftlik hayvanlarına eziyetten (fiziki istismar) iki ayrı suç isnat edildi. Law&Crime, polisin kadının arazisinde 12 at ve 24 köpek cesedi bulduğunu belirtiyor.

Collin County Şerif Bürosu'ndan bir sözcü, bahçe çalışanlarından gelen bir "yurttaş şikayeti" üzerine Sword'un arazisine dair soruşturma başlatıldığını basın kuruluşuna söyledi. Bahçe çalışanlarının at cesetlerini arazide çalışırken bulduğu belirtiliyor.

İşçilerden Alston Mays, yerel kanal KTXA'e "Tüm arazi ölüm gibi kokuyordu. Her yerde kafes vardı. Her yerde ölü hayvan vardı" dedi. Mays, "her yerde iskelet bulunduğunu" söyledi.

Collin County Hayvan Hizmetleri ve şerif bürosu, 1 Ağustos'ta arazi için arama emri çıkardı. Arama emriyle yetkililere Sword'un, Dallas'ın yaklaşık 80 km kuzeydoğusundaki arazisinde yer alan "tüm canlı hayvanların" çıkarılması yetkisi tanındı.

Şerif Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Arama emri uygulanırken dedektifler iki köpek, iki at, bir inek, bir kertenkele ve bir yılana el koydu. Hayvanlar bakım ve kontrol için Hayvan Hizmetleri personeline teslim edildi" dendi.

Şerif Bürosu'nun dedektifleri olay yerindeyken, arazide bulunan bir dizi binanın içinde ve çevresinde, 12 at ve 24 köpeğin kalıntılarını ileri derecede çürümüş halde buldu.

Şerif yardımcıları araziye vardıklarında çürüme kokusu almaya başladıklarını bildirdi. Daha detaylı araştırma sonucunda, şerif yardımcıları arazideki bir evin yakınında yer alan kafesin içinde ölü bir köpek buldu. Kafes civarında yiyecek ya da su bulunmadığını belirttiler.

Yetkililer nihayetinde arazinin etrafında çeşitli çürüme evrelerinde 23 ölü köpek daha buldu. Bunların çoğunun kafeslere kilitlendiği veya güneşte kalan üstü açık bölmelere kapatıldığı belirtiliyor.

Şerif yardımcılarının raporlarında ayrıca bazıları "iskelet halinde" olan at kalıntılarının da bulunduğu kaydedildi.

Yeminli ifadede, "Kimi atlar yalnızca iskeleti kalacak kadar çürümüşken, kimilerinin deri ve kürklerinin bir kısmı duruyordu. Bu da ölümlerin genelde yeni olmadığını gösteriyordu" dendi.