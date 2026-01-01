  • İSTANBUL
İzlemek serbest girmek yasak!
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve halk arasında ‘Kral Kızı Hamamı' olarak da bilinen 2 bin yıllık Roma Hamamı yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

#1
Foto

Roma İmparatorluğu döneminde, yaklaşık 2 bin yıl önce inşa edildiği değerlendirilen hamam, Anadolu'da antik çağlardan günümüze kadar işlevini koruyarak ulaşan nadir yapılar arasında yer alıyor.

#2
Foto

Termal su kaynağı üzerine kurulan ‘Kral Kızı Hamamı' olarak bilinen yapı, hem mimarisi hem de sürekli akan sıcak suyuyla dikkat çekiyor.

#3
Foto

Sarıkaya Belediyesi'nde Roma Hamamı'nın Sorumlu Şefi olarak görev yapan Rasim Şahin günlük ortalama 50 ile 200 arası ziyaretçi geldiğini belirtti. Şahin, okul gezisi için öğrencileri sıklıkla ağırlayan Roma Hamamı'na en son gelen ziyaretçilerin Fransız turistler olduğunu söyledi.

#4
Foto

Şahin, "Bisiklet ile dünya turuna çıkan iki tane Fransız arkadaş geldi. Burayla alakalı fikirlerini beyan ettiler. Buraya gelen ziyaretçilerin yorumları güzel. Karşılama, ağırlama, çay kahve ikramımız, fotoğraf çekimi olsun gerekli ilgi alakayı gösteriyoruz.

#5
Foto

Roma Hamamı'nı ziyarete gelen vatandaşlarımız için ören yerini ziyaretleri bittikten sonra rahatça oturup kahve içebilecekleri bir alanı bize sunan Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan'ın katkılarıyla tahsis edilmiştir. Ayrıca hediyelik eşya bölümümüz de mevcut" dedi.

#6
Foto

Yıl boyunca yerli turistlerin yanı sıra yurt dışından da gelen ziyaretçileri ağırlayan Sarıkaya Roma Hamamı, Yozgat'ın kültürel mirasının en önemli simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

