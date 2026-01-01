Ünlü televizyon kanalı Türkiye'deki yayın hayatını sonlandırdı
Ünlü televizyon kanalı Türkiye'deki yayın hayatını sonlandırma kararı aldı. Karar izleyicilere teşekkür mesajıyla bildirildi.
Galatasaray'dan yeni yıl transfer bombası: Dünya devinden yıldız geliyor! Transfer için anlaşma yakın
Ünlü televizyon kanalı Türkiye'deki yayın hayatını sonlandırma kararı aldı. Karar izleyicilere teşekkür mesajıyla bildirildi.
History Channel, 31 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye’deki yayın hayatını resmen bitirdi. Ekranda paylaşılan veda mesajında izleyicilere teşekkür edildi.
History Channel, 31 Aralık 2025’teki son yayınının ardından Türkiye’de yayınlarını durdurdu. Kanal ekranlarında yer alan mesajda, kendilerini izleyen izleyicilere teşekkür edildi.
Türkiye’de ilk kez 2006 yılında yayına başlayan kanal; tarih, belgesel ve araştırma programlarıyla geniş bir izleyici kitlesi edinmişti. Antik uygarlıklardan dünya savaşlarına, Osmanlı tarihinden modern döneme uzanan içerikleriyle belgesel yayıncılığında öne çıkan adreslerden biri olarak biliniyordu.
Halk TV'nin aktardığına göre, ABD merkezli History Channel, dünyada ilk kez 1995 yılında yayına başladı. A+E Networks bünyesinde faaliyet gösteren kanal, zaman içinde Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarında da büyüyerek Türkiye yayınını da bu genişleme sürecinin parçası olarak hayata geçirmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23