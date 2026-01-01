  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Medya
5
Yeniakit Publisher
Ünlü televizyon kanalı Türkiye'deki yayın hayatını sonlandırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ünlü televizyon kanalı Türkiye'deki yayın hayatını sonlandırdı

Ünlü televizyon kanalı Türkiye'deki yayın hayatını sonlandırma kararı aldı. Karar izleyicilere teşekkür mesajıyla bildirildi.

#1
Foto - Ünlü televizyon kanalı Türkiye'deki yayın hayatını sonlandırdı

History Channel, 31 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye’deki yayın hayatını resmen bitirdi. Ekranda paylaşılan veda mesajında izleyicilere teşekkür edildi.

#2
Foto - Ünlü televizyon kanalı Türkiye'deki yayın hayatını sonlandırdı

History Channel, 31 Aralık 2025’teki son yayınının ardından Türkiye’de yayınlarını durdurdu. Kanal ekranlarında yer alan mesajda, kendilerini izleyen izleyicilere teşekkür edildi.

#3
Foto - Ünlü televizyon kanalı Türkiye'deki yayın hayatını sonlandırdı

Türkiye’de ilk kez 2006 yılında yayına başlayan kanal; tarih, belgesel ve araştırma programlarıyla geniş bir izleyici kitlesi edinmişti. Antik uygarlıklardan dünya savaşlarına, Osmanlı tarihinden modern döneme uzanan içerikleriyle belgesel yayıncılığında öne çıkan adreslerden biri olarak biliniyordu.

#4
Foto - Ünlü televizyon kanalı Türkiye'deki yayın hayatını sonlandırdı

Halk TV'nin aktardığına göre, ABD merkezli History Channel, dünyada ilk kez 1995 yılında yayına başladı. A+E Networks bünyesinde faaliyet gösteren kanal, zaman içinde Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarında da büyüyerek Türkiye yayınını da bu genişleme sürecinin parçası olarak hayata geçirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri
Gündem

Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri

Sanat, spor ve iş dünyasını sarsan dev operasyonda maskeler düştü! Sosyetenin ünlü isimlerinin katıldığı iddia edilen "yalı partilerinin" pe..
Putin'den olay Türkiye kararı! Tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak
Gündem

Putin'den olay Türkiye kararı! Tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın zamanda Türkiye’ye ziyaret düzenleyeceğini yazdı.
Somaliland’ı boşuna devlet olarak tanımamış! İşte katil İsrail'in sinsi planı
Dünya

Somaliland’ı boşuna devlet olarak tanımamış! İşte katil İsrail'in sinsi planı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terörist İsrail’in ‘Somaliland’ bölgesini devlet olarak tanımasının ardındaki sinsi planı açıkladı. ..
Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "2026'da Sakarya Gaz Sahası’nda üretimi iki katına çıkaracağız" müjdesini duyurdu...
Parıltılı hayattan Adliye koridorlarına! Şeyma Subaşı’na ‘YURT DIŞI’ şoku
Gündem

Parıltılı hayattan Adliye koridorlarına! Şeyma Subaşı’na ‘YURT DIŞI’ şoku

Her paylaşımı olay olan fenomen Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı’nda ayağının tozuyla gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturması kapsamında ..
Türkiye'den Çin'e vize muafiyeti: 2 Ocak'ta başlıyor
Gündem

Türkiye'den Çin'e vize muafiyeti: 2 Ocak'ta başlıyor

Türkiye, 2 Ocak’tan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına turistik vize muafiyeti sağlayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Re..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23