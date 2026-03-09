  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB’de yolsuzluk çarkının hesap günü: İmamoğlu ve suç örgütü hakim karşısında Böyle giderse uçaklar uçamayacak: Hürmüz Boğazı'ndaki savaş enerji piyasalarını vurdu İran’da Mücteba Hamaney dönemi: Husilerden destek mesajı gecikmedi İsrail'den İran'a ağır darbe: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu, 5 üst düzey komutan öldürüldü 9 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 9 Mart 1996: Muhammed Gazzali (Mısırlı Âlim ve Fikir Adamı) Havadan indirme yaptılar! İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktı! Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı Trump’tan petrol fiyatı açıklaması! "Küçük bir bedel" Şarapnel parçaları sıçradı! Foz petrol bölgesinde yangın!
Aktüel Korkunç kaza! Elektrik direği yüklü traktör devrildi
Aktüel

Korkunç kaza! Elektrik direği yüklü traktör devrildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Korkunç kaza! Elektrik direği yüklü traktör devrildi

Bolu’da ahşap elektrik direği taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 24 yaşındaki sürücü Eren Aydın hayatını kaybetti.

Bolu’da yaşanan talihsiz kazada elektrik direği yüklü traktör devrildi, 24 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

 

Traktörün altında kaldı

Kaza, dün öğle saatlerinde D-100 kara yolunun Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Eren Aydın’ın kontrolünü yitirdiği ahşap elektrik direği yüklü traktör, savrularak devrildi. Eren Aydın, römorktan ayrılıp, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Aydın, yapılan tüm çabaya rağmen hayatını kaybetti.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fatih'te korkunç kaza: Ticari araç yaşlı kadını altına aldı!
Fatih'te korkunç kaza: Ticari araç yaşlı kadını altına aldı!

Yerel

Fatih'te korkunç kaza: Ticari araç yaşlı kadını altına aldı!

Feci kaza kamerada! Otomobil trafik ışıklarına savruldu
Feci kaza kamerada! Otomobil trafik ışıklarına savruldu

Yaşam

Feci kaza kamerada! Otomobil trafik ışıklarına savruldu

Çorlu’da korkunç kaza! 2 yaralı
Çorlu’da korkunç kaza! 2 yaralı

Yerel

Çorlu’da korkunç kaza! 2 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23