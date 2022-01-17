Korkunç iddia: Rusya, 3. Dünya Savaşı’na neden olacak hazırlık yapıyor!

Batı basını, Rusya’nın 3. Dünya Savaşı’na hazırlık yaptığını iddia etti. Kaynak olarak ise, Rusya’nın füze ve diğer askeri donanımları taşıyan trenlerle Ukrayna sınırına taşınmasa ilişkin görüntüler gösterildi.

Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde yaşanan gerginlik, NATO ve ABD'nin de devreye girmesiyle hat safhaya ulaştı.

Tepkilere kulak asmayan Rusya’nın sınıra askeri teçhizat taşıdığını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD ve İngiliz istihbaratı kaynakları, önceki gün, Rusya’nın ‘birkaç gün içinde Ukrayna’ya saldıracağını’ açıklarken, ülkeye girmek için bahane olarak kendi birliklerine saldırabileceğini öne sürmüştü.

Bu iddiaların ardından, Kremlin yönetiminin sınıra balistik füze rampası taşıdığı ortaya çıktı.

Görüntülerde, İskender-M fırlatıcılarının trenle sınıra götürüldüğünü gösterirken, çatışma bölgesinin yakınında olduğu bildirilen keskin nişancı ekiplerini gösteren başka görüntüler de paylaşıldı.

Almanya’ya çağrıda bulundu

Önceki gün Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Avrupa’nın “1945’ten bu yana en kötü savaş” riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı.





