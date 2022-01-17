Korkunç iddia: Rusya, 3. Dünya Savaşı’na neden olacak hazırlık yapıyor!
Rusya’nın Ukrayna sınırına balistik füzeler ile keskin nişancılar gönderdiğine ilişkin ortaya çıkan görüntüler dünyayı şok etti. Rusya’nın 3. Dünya Savaşı’na neden olabilecek büyük bir savaşa hazırlandığı iddia ediliyor.
Batı basını, Rusya’nın 3. Dünya Savaşı’na hazırlık yaptığını iddia etti. Kaynak olarak ise, Rusya’nın füze ve diğer askeri donanımları taşıyan trenlerle Ukrayna sınırına taşınmasa ilişkin görüntüler gösterildi.
Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde yaşanan gerginlik, NATO ve ABD'nin de devreye girmesiyle hat safhaya ulaştı.
Tepkilere kulak asmayan Rusya’nın sınıra askeri teçhizat taşıdığını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.
ABD ve İngiliz istihbaratı kaynakları, önceki gün, Rusya’nın ‘birkaç gün içinde Ukrayna’ya saldıracağını’ açıklarken, ülkeye girmek için bahane olarak kendi birliklerine saldırabileceğini öne sürmüştü.
Bu iddiaların ardından, Kremlin yönetiminin sınıra balistik füze rampası taşıdığı ortaya çıktı.
Görüntülerde, İskender-M fırlatıcılarının trenle sınıra götürüldüğünü gösterirken, çatışma bölgesinin yakınında olduğu bildirilen keskin nişancı ekiplerini gösteren başka görüntüler de paylaşıldı.
Almanya’ya çağrıda bulundu
Önceki gün Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Avrupa’nın “1945’ten bu yana en kötü savaş” riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı.