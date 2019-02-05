Korkunç iddia doğru çıktı... 3 gençten acı haber geldi

Ezine’de, geçen cumartesi günü saat 21.30 sıralarında dereye düşerek suya kapılan ve yeri tespit edilen otomobilin çıkartılması için saat 19.00’da çalışmalar başlatıldı. Olayın meydana geldiği yerden 500 metre uzaklıkta tespit edilen aracın çıkartılması için büyük bir vinç dere yatağına getirildi. Dalgıçların halatlarla bağladığı kırmızı renkteki otomobil vinç yardımıyla dereden çıkartılmaya başlandı. Bu arada bölgede bulunan gençlerin yakınları ise yaşananları endişe içerisinde izledi.

Acı haber geldi

Sudan çıkartılarak dere yatağına çekilen otomobilin çevresine, polis tarafından bariyer çekildi. Ardından olay yerinde bekleyen savcı ve olay yeri inceleme ekibi otomobilde inceleme yapmaya başladı. Yapılan incelemede 3 gencin cansız bedenleri otomobilin içerisinde bulundu. Ölenlerin kimliklerinin belirleme çalışmaları tamamlandı, kayıp olan 1 gencin bulunması için ise arama-kurtarma çalışmalarına yarın sabah saatlerinde devam edileceği öğrenildi.

Kimlikler belirlendi

Araçtan çıkarılan gençlerin cansız bedenleri savcının yaptığı incelemeyle yakınlarına teşhis ettirildi. Teşhise göre sürücü koltuğunda bulunan kişinin Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), arka koltukta cansız bedenleri bulunanların ise, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16) ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın (16) olduğu belirlendi.

Cenazeler morgda

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından araçtan indirilen 3 gencin cansız bedenleri ambulansa konularak Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler taşınırken olay yerindeki aileler gözyaşlarına boğuldu. İçi çamurla kaplı 17 AAC 010 plakalı otomobil ise vinç yardımıyla çekiciye konularak, kamyon garajına götürüldü.

Arama başlatılacak

Kayıp olan 4’üncü genç Barış Kurt’u arama çalışmalarına yarın günün ilk ışıklarıyla birlikte devam edileceği belirtildi.

Neler yaşandı?

Alınan bilgiye göre, dün sabah başlayan çalışmalar sonuçsuz kaldı ve havanın kararmasının ardından akşam saatlerinde durduruldu.

Bu sabah bölgeye gelen ekipler, son kontrollerinin ardından çalışmalara tekrar başladı.

Araçta bulunduğu iddia edilen gençlerin yakınları da sabah erken saatlerden itibaren bölgeye geldi. Öte yandan, 112 Acil Servis ekipleri de çok sayıda ambulansla bölgede hazır bekletiliyor.

Bugünkü çalışmalara Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlükleri deniz polisi ve su altı ekipleri, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri katıldı.

Bir kent onları arıyordu...Ezine’de, iddiaya göre, dereye düşerek suya kapılan otomobilde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları sürerken, yeni gelişme yaşandı. Aracın bulunduğu yeri netleştirdi. Kayıp olan liseli arkadaşların araç içinde olup olmadıklarının dalgıçlar tarafından yapılacak detaylı inceleme sonrası ortaya çıkacağı belirtildi.daha fazla video için

Bugün metal arama dedektörleri kullanılarak söz konusu otomobilin yerinin tespit edilmesi için su altında çalışmalar yürütüldü. Havadan da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir helikopter tarafından arama ve kurtarma faaliyetleri sonucu, otomobil akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu.

Ne olmuştu?

İçinde 2 gencin bulunduğu otomobilin Akköy köyündeki Akköy Geçidi olarak bilinen mevkide aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede 1 Şubat gecesi kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Dün, derede kaybolan otomobilde 2 gencin daha olabileceği yönünde açıklamalar yapılmış, aramalar 4 gencin bulunması üzerine yürütülmüştü.