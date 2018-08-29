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Korkunç gerçek otopside anlaşıldı! Ayıyla birlikte uçuruma yuvarlanmıştı

Erzurum'da kendisine saldıran ayı ile birlikte uçuruma yuvarlanıp yaşamını yitiren Yunus Tosunoğlu'nun (35) otopsi raporunda Tosunoğlu'nun, ayının, kasık bölgesinden kalbe giden ana damarını pençesiyle parçalaması sonucu öldüğü belirtildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:22
Korkunç gerçek otopside anlaşıldı! Ayıyla birlikte uçuruma yuvarlanmıştı

Olay, 21 Temmuz günü öğle saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe köyü yakınlarında meydana geldi. Yakınları ve arkadaşlarından oluşan 4 kişiyle birlikte yayladaki hayvanlarını kontrol etmek amacıyla Gülümdere mevkiine giden Yunus Tosunoğlu, dağlık alandan geçerken, ağaçların arasından çıkan ayının saldırısına uğradı.

Yunus Tosunoğlu ve ayı uçuruma yuvarlandı. Yanındaki kişiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Karayoluyla ekipler bölgeye ulaşamayınca AFAD ekipleri bölgeye askeri helikopterle götürüldü. AFAD ekibi, Yunus Tosunoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Ayının ise kaçtığı belirlendi.


Erzurum Adli Tıp Kurumu'na yapılan otopsinin ardından Yunus Tosunoğlu'nun cenazesi, 22 Temmuz günü köyünde toprağa verildi.

Yunus Tosunoğlu'nun otopsi sonucu çıktı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndan Başsavcılığa gönderilen otopsi raporunda, 3 çocuk babası Yunus Tosunoğlu'nun kasık kısmından ayı pençesiyle darbe aldığına yer veirldi. Otopsi raporuna göre, ayının pençe darbesi ile Yunus Tosunoğlu'nun kasık bölgesinden kalbe giden ana damarının parçaladığı ortaya çıktı. Raporda, Yunus Tosunoğlu'nun yüksekten düşme değil, damar parçalanması sonucu yaşamanı yitirdiği bildirildi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:22
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