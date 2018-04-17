Korkunç gerçek ortaya çıktı! Dev şirketin çalışanları korkudan şişelere...

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un teknoloji devi Amazon, yeniden şirket kültürü nedeniyle eleştirilerin odağında. Öyle ki, çalışanlar korkudan tuvalete gidemiyor, hastalandıklarında sert bir şekilde cezalandırılıyor.

Amazon’un İngiltere’nin Staffordshire şehrinde bulunan deposuna çalışan gibi giren yazar James Bloodworth, şirketin ürün paketleme ve gönderim işlerini üstlenen çalışanların inanılmaz şartlarda çalıştıklarını ortaya çıkardı. Bloodworth’ün ortaya çıkardıkları arasında, tesisteki tuvaletlerin sayısının azlığı nedeniyle çalışanların tuvaletlerini şişelere giderdikleri de yer alıyor.

İngiliz The Sun Gazetesi’ne konuşan Bloodworth, “Üst katta çalışanlar tuvalete gitmek için dört kat merdiven inmek zorunda kalıyor. ‘Boş geçirdikleri’ zaman yüzünden cezalandırılmaktan ve işlerini kaybetmekten korkan insanlar tuvaletlerini şişelere yapıyordu.” dedi.

Amazon’un depo çalışanlarının ürünleri ne kadar hızlı seçip paketlediğini takip ettiği ve çok sıkı zamanlanmış molalar ile hedefler belirlediği biliniyordu. Şirket, uzun molalar veren veya hedeflerini tutturamayan çalışanlarına uyarı puanları veriyor.

İngiltere’deki 241 Amazon depo çalışanıyla gerçekleştirilen ve sonuçları hafta başında yayınlanan bir başka anket çalışması ise çalışanların dörtte üçünün zaman kısıtlamaları nedeniyle tuvalete gitmeye çekindiklerini ortaya çıkardı. Çalışmada ismi açıklanmayan bir Amazon çalışanının şu sözlerine dikkat çekildi: “Hedeflerimiz inanılmaz şekilde artırıldı. Tuvalete gitmeye zamanım olmadığı için su içmiyorum.”

Bir diğer çalışan ise “Hedefler her yıl artıyor. Dört tane ayağım olmadığı için performansımı yüzde 100 artıramıyorum. Molalarımızda tuvalete koşarak gidiyoruz. Saatte 120 ürün paketlemek korkunç şekilde ağır bir iş.”

Bir diğer kadın çalışan ise hamileyken hastalandığında şirketin kendisine formel uyarıda bulunduğunu söyledi: “Çok kötü hissetmeme rağmen işe gittim ve iki saatin sonunda artık takatim kalmadı. Müdürüme hasta olduğumu söyledim ve doktora gittim. Doktor raporu getirmeme rağmen resmi bir uyarı aldım.”

Amazon ise geçmişte olduğu gibi bu iddiaları reddetti ve ankete katılanalrın Amazon çalışanı olduklarından şüphe duyduklarını belirtti.