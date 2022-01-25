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Yerel Korkunç cinayet: Yaşlı kadını acımasızca katlettiler!
Yerel

Korkunç cinayet: Yaşlı kadını acımasızca katlettiler!

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 58 yaşındaki kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 23:55:00 - 2022-01-25 23:57:03
Korkunç cinayet: Yaşlı kadını acımasızca katlettiler!

Olay, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Hacer Evlice isimli yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde yaşlı kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı bildirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin tahkikatı sonucu Hacer Evlice'nin cenazesinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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