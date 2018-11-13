Korkulu kanal tedavisi..



Kolay değil, kanal tedavisi sırasında dişin köküne müdahale edilmektedir. Son derece ince bir iş.. Bu sırada çok küçük bir alanda az bir görüş alanı ile çalışmak gerekmektedir.

Daracık bir girişten hem ölü dokular hem bakteriler temizlenmekte, kaldırılan dokuların yerine koyulabilmesi için dolgu yerleştirilmektedir.

Kanal tedavisi sırasında ve ara seanslarda ağrı ve şişlik görülebilir. Bu tedavinin başarısızlığını göstermez.



Pansuman yapılması ve gerekirse antibiyotik desteği için hekiminize mutlaka bilgi vermelisiniz.

Ara seanslarda ağrı ve şişlik oluşmasının sebebi, halâ orada o ortamda kalan zararlı bakterilerdir.

Seans aralarında dişiniz fazlası ile savunmasız ve kırılmaya müsait olacağından sert şeyler yenilmemeye, ısırılmamaya dikkat edilmelidir.

Kanal tedavisinin tamamlanması dişin tam olarak iyileşmesinin tamamlanmış olması anlamına gelmez.

Dişin kendisini toparlaması, dokuların yeni duruma alışması için zamana ihtiyaç vardır. Birkaç gün kanal tedavisi yapılan dişinize çok yüklenmemek faydalı olacaktır.

Kanal tedavisi yapılan bir dişin canı tamamen alınmaz. Sadece diş sınırları içindeki sinir ve damarlar alınır.

Ancak dişin kemik içindeki damarları ve sinirleri varlığını sürdürmektedir.

Kanal tedavisi yapılan bir dişin yeniden çürüme riski devam etmektedir.

Gerekli temizlik yapılmaz özen gösterilmezse kanal tedavisi yapılmış olsa da diş çürüyebilir.

Kanal tedavili bir diş de çürüdüğü zaman elbette ağrı yapabilir.



Kanal tedavisi yapılan bir dişin kökünde yeniden apse oluşabilir. Bu dişin maruz kaldığı bir travma, erken temas, ters bir kuvvet sonucu olabildiği gibi, dişin yeniden çürümesi sonucu da olabilir.

Küçücük kanallarda ilerlenirken, bu kanallara özel hazırlanmış malzemeler kullanılıyor olsa da bazen köklerde delikler oluşabilir. Bu durumda oluşan deliklerin özel dolgu materyali ile doldurulması ya da dişin çekilmesi gerekmektedir.