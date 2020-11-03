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Gündem Korkulan oluyor... "Yüzde 70'i bu yüzden" deyip duyurdular: Aile ziyaretleri yasaklanıyor!
Gündem

Korkulan oluyor... "Yüzde 70'i bu yüzden" deyip duyurdular: Aile ziyaretleri yasaklanıyor!

İstanbul’da bir ay içinde vaka sayıları üç kat arttı. Bilim Kurulu, "Bulaşmanın yüzde 70'i aile ziyaretinden. Virüsten kurtulmak için bu toplanmaları engelleyeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 08:04:00 -
Korkulan oluyor... "Yüzde 70'i bu yüzden" deyip duyurdular: Aile ziyaretleri yasaklanıyor!

İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye’de artan koronavirüs vakalarına karşı son yapılan bilim kurulu toplantısında özellikle ev içi bulaşmaların nasıl önleneceği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Bütün vakaların yüzde 70’nin aile bireylerinin birbirlerine bulaştırmasından kaynaklandığı tespit edildi. Bu yüzden, özellikle ev içinde de maske ve mesafe kuralının uygulanması, ailelerinin birbirlerine ziyaretlerinin engellenmesi, aile toplanmalarına yönelik denetimlerin artırılması, bu konuda apartman veya site yönetimlerinin uyarılması, seyreltilmiş hayat formatına geçilmesi gibi tedbirler devreye girecek.

Vardiyalı sisteme geçilmesi şart

Bilim Kurulunda ayrıca virüsün yayılımının ikinci ana kaynağı olan toplu taşımadaki yoğunluğa karşı özel sektörün de bir an önce devreye girmesi gerektiği belirtildi.  İstanbul’da çalışanların yüzde 90’a yakınının özel sektörde bulunduğu, vardiyalı mesaiye geçilmemesi durumunda toplu ulaşımdan kaynaklanan virüs yayılmasının durdurulmasının mümkün olmadığı dile getirildi. İstanbul’daki vaka sayılarında ekim başına göre bir aylık sürede üç kat, çevre şehirlerde ise 2,5 kat artış yaşandığı belirtildi. (Türkiye gazetesi)

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