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Dünya Korkudan bölgeyi terk ettiler! O ülkede teröristlerle silahlı çete birbirine girdi
Dünya

Korkudan bölgeyi terk ettiler! O ülkede teröristlerle silahlı çete birbirine girdi

Nijerya'nın kuzeybatısında Boko Haram'a bağlı Ansaru terör örgütü ile silahlı çete üyeleri arasında çıkan çatışmada en az 30 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 17:03:00 -
Korkudan bölgeyi terk ettiler! O ülkede teröristlerle silahlı çete birbirine girdi

Nijerya'nın kuzeybatısında Boko Haram'a bağlı Ansaru terör örgütü ile silahlı çete üyeleri arasında çıkan çatışmada en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı Damari bölgesinde Ansaru terör örgütü, eyaletteki silahlı çete üyeleriyle çatıştı.

Çatışmada en az 30 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgedeki evlerin de kundaklandığı çatışmada birçok kişi korkudan bölgeyi terk etti.

Nijerya'da 2000'li senelerin başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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