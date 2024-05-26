Korku pompalamaya devam! Felaket tellalı Özgür Demirtaş yine sahnede

Her fırsatta faiz artırımını öven, yüz binlerce liralık saatleriyle poz verirken, “Türk ekonomisi battı” diyerek yoksulluk edebiyatı yapan, AK Parti hükümetine saldırabilmek için darbe çağrısı yapılan Ekşi Sözlük’teki skandal ifadeleri savunmaktan utanmayan, terör örgütü PKK’nın saldırısı üzerinden bile siyasi rant devşirmeye çalışan Özgür Demirtaş isimli sözde ekonomist, korku pompalayarak dikkat çekmeye ve kendi ülkesi aleyhine algı çalışmaları yapmaya devam ediyor.

X hesabından yayınladığı felaket senaryolarına bir yenisini daha ekleyen Demirtaş, “Maalesef size iyi haber veremiyorum” diyerek korku salmaya kalktı.

Demirtaş şunları yazdı:

“Alım gücü feci derecede düştü. Dar gelirli can çekişiyor. Maalesef size iyi haber veremiyorum:

Sene sonuna kadar ÇOK daha kötüsü gerçekleşecek. Alım gücünüz iyice düşecek. Pahalılığa inanamayacaksınız.

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Ben ülkemi 10 YIL önce uyardım. DEFALARCA uyardım. Hepsi gerçek oldu.”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun Mayıs ayı için zirve yapacağını, 2024’ün ikinci yarısından itibaren düşüşe geçeceğini, 2025 boyunca düşüşün devam edeceğini ve 2026’da tek haneleri göreceğimizi açıklamıştı. Şimşek’in “acı reçete” olarak lanse ettiği ekonomi politikalarına tasarruf tedbirleri de eklenmişti.

Demirtaş’ın, Mehmet Şimşek’in tüm bu açıklamalarını ve tasarruf tedbirlerini boşa çıkarmayı amaçlayan sözleri büyük infiale neden oldu. Kendi ülkesinin her halükarda aleyhine konuşan Demirtaş için, “Yine felaket tellallığına başladı” yorumları yapıldı.