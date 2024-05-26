  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Korku pompalamaya devam! Felaket tellalı Özgür Demirtaş yine sahnede
Ekonomi

Korku pompalamaya devam! Felaket tellalı Özgür Demirtaş yine sahnede

Yeniakit Publisher
2024-05-26 14:05:00 -
Korku pompalamaya devam! Felaket tellalı Özgür Demirtaş yine sahnede

Felaket senaryolarına bir yenisini daha ekleyen sözde ekonomist Özgür Demirtaş, “Maalesef size iyi haber veremiyorum” diyerek yine korku salmaya kalktı.

Her fırsatta faiz artırımını öven, yüz binlerce liralık saatleriyle poz verirken, “Türk ekonomisi battı” diyerek yoksulluk edebiyatı yapan, AK Parti hükümetine saldırabilmek için darbe çağrısı yapılan Ekşi Sözlük’teki skandal ifadeleri savunmaktan utanmayan, terör örgütü PKK’nın saldırısı üzerinden bile siyasi rant devşirmeye çalışan Özgür Demirtaş isimli sözde ekonomist, korku pompalayarak dikkat çekmeye ve kendi ülkesi aleyhine algı çalışmaları yapmaya devam ediyor.

X hesabından yayınladığı felaket senaryolarına bir yenisini daha ekleyen Demirtaş, “Maalesef size iyi haber veremiyorum” diyerek korku salmaya kalktı.

Demirtaş şunları yazdı:

Alım gücü feci derecede düştü. Dar gelirli can çekişiyor. Maalesef size iyi haber veremiyorum:

Sene sonuna kadar ÇOK daha kötüsü gerçekleşecek. Alım gücünüz iyice düşecek. Pahalılığa inanamayacaksınız.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ben ülkemi 10 YIL önce uyardım. DEFALARCA uyardım. Hepsi gerçek oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun Mayıs ayı için zirve yapacağını, 2024’ün ikinci yarısından itibaren düşüşe geçeceğini, 2025 boyunca düşüşün devam edeceğini ve 2026’da tek haneleri göreceğimizi açıklamıştı. Şimşek’in “acı reçete” olarak lanse ettiği ekonomi politikalarına tasarruf tedbirleri de eklenmişti.

Demirtaş’ın, Mehmet Şimşek’in tüm bu açıklamalarını ve tasarruf tedbirlerini boşa çıkarmayı amaçlayan sözleri büyük infiale neden oldu. Kendi ülkesinin her halükarda aleyhine konuşan Demirtaş için, “Yine felaket tellallığına başladı” yorumları yapıldı.

Özgür Demirtaş'tan PKK skandalı! 'İhanettir bu'
Özgür Demirtaş'tan PKK skandalı! 'İhanettir bu'

Gündem

Özgür Demirtaş'tan PKK skandalı! 'İhanettir bu'

Ekonomist profesörün kafası bu kadar çalışıyor! O emekliye teklif etti Özgür Demirtaş ise çalışana
Ekonomist profesörün kafası bu kadar çalışıyor! O emekliye teklif etti Özgür Demirtaş ise çalışana

Medya

Ekonomist profesörün kafası bu kadar çalışıyor! O emekliye teklif etti Özgür Demirtaş ise çalışana

Nihat Genç'ten Özgür Demirtaş'a zehir zemberek tepki! 'Vatansız, Allahsız ve ahlaksızlarla işimiz olmaz'
Nihat Genç'ten Özgür Demirtaş'a zehir zemberek tepki! 'Vatansız, Allahsız ve ahlaksızlarla işimiz olmaz'

Gündem

Nihat Genç'ten Özgür Demirtaş'a zehir zemberek tepki! 'Vatansız, Allahsız ve ahlaksızlarla işimiz olmaz'

11
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

diyarbakırlı

Selahattin Demirtaş 'ın aynası

TC Bursa

Adamın yıllar önce uyardığı konular bugün gerçek oldu. Göz açıp kapatarak ekonominin düzeleceğini düşünenlerin yönettiği ekonominin sonuçlarını yaşıyoruz maalesef. Şimdi uyaranlar felaket tellalı oluyor. Gerçekleri kabul etmeden bu ekonomi düzelmez.
TÜM YORUMLARA GİT ( 11 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23