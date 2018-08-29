Korku filmi Siccin travma nedeni

OĞUZHAN GÜLTEKİN

Filmin afişlerinde, RTÜK tarafından uygulanan akıllı sembollerin dahi yer almadığı gözlenirken, psikiyatristler bu filmin çocuklarda büyük psikolojik etkilere neden olacağını savundular. Psikiyatrist Sefa Saygılı, bu tür korku filmlerinin çocuklar üzerinde büyük psikolojik etkilere neden olacağına işaret ederken, “İzledikleri filmde gerçek olan ve gerçek olmayanı ayırt edemiyorlar. Bu yüzden gerçek hayata başladıklarında izlediklerinin etkisinde kalarak orada ki kurmaca dünya onlarda takıntı haline geliyor. Biz bu tür vakaları her zaman görüyoruz. Çocuklar geceleri yatarken odalarına değişik varlıkların geleceğine inanıyor, rahat uyku uyuyamıyor, tek başına yatmıyor, herhangi bir ihtiyacını gidermek isterse yanında birini götürmek istiyorlar. Bu tür filmleri çocuklara kesinlikle izletmemek lazım. Hele ki Kur’an ayetlerine dayandırılan filmler çok daha tehlikeli. Kur’anla korkuyu özdeş hale getirirler. İzledikleri zaman Kur’an’ın korkutucu bir kitap olduğunu düşünürler. Yetişkinler için de bu husus geçerli tabi. Yetişkinler çocuklar kadar etkilenmese de hassas olan insanlarda gece uyuyamama, tek başına kalmak gibi etkiler gözlemlenebilir” diye konuştu.

Korku filmlerini genel olarak değerlendirirsek hepsi insanlar üzerinde büyük etkiler yaratabileceğini söyleyen Psikolog Veysel Kömürcü de, “İnsanların fıtratlarına pek uymaz bu tür filmler. İnsanlar üzerinde travmatik olaylar üreterek psikolojik değişikliklere neden olabiliyor. Özellikle çocuklarımız için çok zararlıdır. İlerleyen dönemlerde şiddete eğilimleri arttırabilir” ifadelerini kullandı.