0553 313 94 23

Korku filmi Siccin travma nedeni

Kur’an-ı Kerim’den ayetlerle insanlara korku algısı yaratmaya çalışan film, özellikle gelişme çağında olan ve hayal gücü yüksek çocuklarda metafiziksel canlıların kötü varlıklar olduğu kanısına vararak geceleri uyuyamama ve karanlıkta yalnız dolaşamama gibi etkiler yaratıyor.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:34
Korku filmi Siccin travma nedeni

OĞUZHAN GÜLTEKİN

Filmin afişlerinde, RTÜK tarafından uygulanan akıllı sembollerin dahi yer almadığı gözlenirken, psikiyatristler bu filmin çocuklarda büyük psikolojik etkilere neden olacağını savundular. Psikiyatrist Sefa Saygılı, bu tür korku filmlerinin çocuklar üzerinde büyük psikolojik etkilere neden olacağına işaret ederken, “İzledikleri filmde gerçek olan ve gerçek olmayanı ayırt edemiyorlar. Bu yüzden gerçek hayata başladıklarında izlediklerinin etkisinde kalarak orada ki kurmaca dünya onlarda takıntı haline geliyor. Biz bu tür vakaları her zaman görüyoruz. Çocuklar geceleri yatarken odalarına değişik varlıkların geleceğine inanıyor, rahat uyku uyuyamıyor, tek başına yatmıyor, herhangi bir ihtiyacını gidermek isterse yanında birini götürmek istiyorlar. Bu tür filmleri çocuklara kesinlikle izletmemek lazım. Hele ki Kur’an ayetlerine dayandırılan filmler çok daha tehlikeli. Kur’anla korkuyu özdeş hale getirirler. İzledikleri zaman Kur’an’ın korkutucu bir kitap olduğunu düşünürler. Yetişkinler için de bu husus geçerli tabi. Yetişkinler çocuklar kadar etkilenmese de hassas olan insanlarda gece uyuyamama, tek başına kalmak gibi etkiler gözlemlenebilir” diye konuştu.

Korku filmlerini genel olarak değerlendirirsek hepsi insanlar üzerinde büyük etkiler yaratabileceğini söyleyen Psikolog Veysel Kömürcü de, “İnsanların fıtratlarına pek uymaz bu tür filmler. İnsanlar üzerinde travmatik olaylar üreterek psikolojik değişikliklere neden olabiliyor. Özellikle çocuklarımız için çok zararlıdır. İlerleyen dönemlerde şiddete eğilimleri arttırabilir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:34
  1. siccin 5
  2. sinema filmi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İyice sıkışan teröristlen panikledi! "Cesetleri yakın, uçurumdan atın"
    1. İyice sıkışan teröristlen panikledi!..
    2. Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı:..
    3. Afrikalı çocukların yürek burkan..
    4. Çetin Sönmez'e ne kadar ceza verildi?
    5. Uçak camından yapılan tespihler..
    6. Iğdır'da 'geven' çalışması! 'Söküp..
    7. Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimin..
    8. Burs veren vakıflar 2018
    9. Trump'ın ses kaydı ortaya çıktı!
    10. Yıllardır yaktıkları madde doğal..
    11. Yiğit Bulut: Birileri 'fiçlik' peşinde
    12. HDP'yi silinme korkusu sardı! İttifak..
    13. İranlı reformistler, Ruhani'yi topa..
    14. İcra memurları küçük kızı zorla aldı
    15. Galatasaray Okaka'ya Sarı Kırmızı..
    16. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    17. Irak'ta intihar saldırısı: Ölüler var
    18. Google'a Çin uyarısı!
    19. Kılıçdaroğlu vatan hainlerine sahip..
    20. Yeni Türkiye düzeninde yapamayana yer..
    Ömer Halisdemir'in İsmine bile tahammül edemedi!
    Ömer Halisdemir'in İsmine bile tahammül edemedi!
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...