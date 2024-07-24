Korku evinde feci yangın! Sandalyeye bağlı iki kadın can verdi

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale şehrinde bir korku evinde çıkan yangında sandalyeye bağlı iki genç kadın hayatını kaybetti.

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale şehrinde bulunan bir korku evinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Oyun esnasında benzin bidonunun yanlışlıkla devrilmesi sonucu çıkan yangında, kaçış odasındaki senaryo gereği, sandalyeye bağlı olan iki genç kadın kaçamayarak feci şekilde can verdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, sorumluların 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

5 GÜN ÖNCE DÜĞÜNÜ OLMUŞTU

Olayın kurbanları, 19 yaşındaki diş asistanı Asiyat ve 25 yaşındaki kişisel antrenör Madina'ydı. Asiyat, düğününden sadece beş gün sonra bu trajik olaya kurban gitti. Eşi Said'i de yanında götürmüştü.

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Kaçış odasındaki senaryo gereği, Asiyat bir sandalyeye bağlanmış, Madina ise kelepçelenmişti. Oyunun bir parçası olarak motorlu testere de kullanılıyordu. Ancak işler kontrolden çıktı. Çalışanlardan biri, oyunu daha korkutucu hale getirmek isterken yanlışlıkla bir benzin bidonunu devirdi ve odayı alevler sardı.

İki kadın, karanlık ve kilitli odada mahsur kaldı. Çalışanlar anahtarları bulmakta zorlanırken, yan kafedeki müşteriler dumanı fark edip itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri zorla içeri girdi, ancak maalesef çok geçti.

Asiyat, arkadaşı Madina'yı kurtarmaya çalışırken karbonmonoksit zehirlenmesinden öldü. Madina ise vücudunun neredeyse tamamını kaplayan yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti.