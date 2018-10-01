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Korku dolu dakikalar! Tüfeği eline alıp...

Kozan ilçesinde elindeki tüfekle intihar etmeye kalkışan şahıs, tüfeğin ateş alması sonucu omzundan vurularak ağır yaralandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 09:26
Korku dolu dakikalar! Tüfeği eline alıp...

Murat İmiroğlu (27) adlı şahıs elinde tüfekle intihar etmeye kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte İmiroğlu'nun elinde ateşleyen tüfek şahsı omzundan ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İmiroğlu ambulansla Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalesinin ardından yaralı şahıs Adana'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.  

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 09:26
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