Korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev yandı
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sularında Ankara-Bolu yolu Ankara istikametine seyir eden Hatay Gökbey Seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Otobüs kullanılamaz hale geldi
Otobüs içerisinde bulunan 10 vatandaş ve 3 personel yangından yara almadan kurtulurken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.