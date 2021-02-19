  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya devi Samsung'dan flaş Türkiye hamlesi! Tam 3 milyon...

İmamoğlu tükürdüğünü böyle yaladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip...

NASA’da görev yapan bilim insanı açıkladı! ‘Türkiye süper güç olacak’

Kanlı saldırıların planlayıcısıydı! Aranan bombacı yakalandı

Sürpriz açıklamayı yaptı! Türkiye'ye yatırım yapabilirler

Yunanistan'a Türkiye uyarısı: Silahlar konuşursa...

ABD’den Türkiye itirafı: Devir artık değişti, Rusya geri adım atmak zorunda kaldı

AK Partili Zengin'den 'çıplak arama' yanıtı! O soruyu sordu

Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Altın artık güvenli liman değil mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum
Dünya Korku dolu anlar yaşandı! Rafale savaş jetleri her yeri kararttı
Dünya

Korku dolu anlar yaşandı! Rafale savaş jetleri her yeri kararttı

Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Rafale savaş uçağı, alçak irtifa eğitimi yaparken büyük bir tehlikeden dönüldü. Savaş uçakları, bir köyde elektrik hatlarını kopararak yangın çıkardı. Bölgede elektrikler kesilirken korku dolu anlar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 17:21:00 -
Korku dolu anlar yaşandı! Rafale savaş jetleri her yeri kararttı

Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Rafale savaş uçağı alçak irtifa eğitim uçuşuna çıktı. Manosque yakınlarındaki küçük Le Castellet köyü semalarında jetlerden biri o kadar alçaldı ki, elektrik hatlarını kopardı geçti.

Kopan kablolar nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Köye giden enerji kaynakları kesildi. Köylüler saatlerce elektriksiz kaldı.

BBC'de yer alan habere göre, olaya şahit olan köylüler elektrik hatlarının koparacak kadar alçalan jet yüzünden korkulu anlar yaşadı.

Olay ile ilgili soruşturma açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’den Türkiye itirafı: Devir artık değişti, Rusya geri adım atmak zorunda kaldı
Dünya

ABD’den Türkiye itirafı: Devir artık değişti, Rusya geri adım atmak zorunda kaldı

ABD’nin eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Ankara-Washington hattındaki gerilime dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ailenin önemini vurgulayarak, 'ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çe..
Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap
Gündem

Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısında konuştu. Destici, Kılıçdaroğlu'nun "Ben 5 tan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay