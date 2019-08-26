Korku dolu anlar! Sokak ortasında baltalı-bıçaklı kavgaya tutuştular
Çanakkale'de bir marketin önünde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı-baltalı kavgaya dönüştü.26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:52
Çanakkale'de, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişi sokak ortasında birbirlerine balta ve bıçakla saldırdı.
Otomobilden baltayla indi
Olay, bugün öğle saatlerinde Barbaros Mahallesi Plaj Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişi, bir marketin önünde karşılaşınca tartışma çıktı ve olay bir anda kavgaya dönüştü. 17 AAY 407 plakalı otomobilden baltayla inen şahıs, husumetinin olduğu kişiye saldırınca, diğer kişi de bıçak çekti. Bölgede bulunan trafik polisi olaya müdahale etmek isteyince, saldırgan polisi de hafif yaraladı. Korku dolu anların yaşandığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
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