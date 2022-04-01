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Yaşam Korku dolu anlar! Park halindeki araç bir anda alev aldı
Yaşam

Korku dolu anlar! Park halindeki araç bir anda alev aldı

İstanbul Güngören’de park halindeki otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 23:33:00 - 2022-04-01 23:55:10
Korku dolu anlar! Park halindeki araç bir anda alev aldı

İstanbul Güngören’de park halindeki otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Güngören Gençosman Mahalles Ayazma Caddesi’ndeki park halindeki araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin tamamını kaplarken, araç adeta alev topuna döndü.

Yangın kısa sürede söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise araçtaki yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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