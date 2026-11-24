Koleksiyoncuların radarına girdi: Getirene 28 bin veriyolar!
Fransa'da Notre-Dame Katedrali'nin yangından sonra yeniden açılmasının anısına basılan 2 euroluk madeni paralar şimdiden koleksiyoncuların radarına girdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa'da Notre-Dame Katedrali'nin yangından sonra yeniden açılmasının anısına basılan 2 euroluk madeni paralar şimdiden koleksiyoncuların radarına girdi.
Fransa’nın ulusal darphanesi Monnaie de Paris, Notre-Dame de Paris Katedrali’nin dış cephesinin yer aldığı özel tasarımlı yeni madeni paraları satışa çıkardı. 2019 yılında çıkan büyük yangında ağır hasar gören ve beş yılı aşkın restorasyon sürecinin ardından yeniden kapılarını açan tarihi yapı, bu kez madeni paralar üzerinde yaşatılmaya başlandı.
PİYASADA 500 EUROYA (28 BİN TL) KADAR ALICI BULUYOR Monnaie de Paris Başkanı Marc Schwartz, yeni para serisinin kültürel mirasın yeniden ayağa kalkışını ve restorasyonda görev alan yüzlerce ustanın emeğini temsil ettiğini belirtti. Schwartz, Notre-Dame’da yaşanan yangının herkesi derinden etkilediğini vurgulayarak özel tasarımın bu süreci simgelediğini ifade etti.
KOLEKSİYONERLER PEŞİNE DÜŞTÜ Gironde bölgesindeki Pessac tesislerinde basılan madeni paralar, Banque de France aracılığıyla ülke genelinde dolaşıma sokuldu. Normal versiyonu 2 euro değerinde olan paraların sınırlı sayıda hazırlanan koleksiyonluk çeşitleri ise koleksiyonerlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu özel baskıların bazıları koleksiyon piyasasında 500 euroya kadar alıcı bulabiliyor.
GECE YARISINDAN İTİBAREN KUYRUĞA GİRDİLER Özel tasarım paralar, koleksiyon tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yeni seriden almak isteyenler, Monnaie de Paris binası önünde gece yarısından itibaren sıraya girdi. Koleksiyoncu Joaquim, sabah 3’te yola çıktığını belirterek paranın kendisi için tarihin bir parçası olduğunu söyledi.
Notre-Dame yangınının ardından hazırlanan bu özel seri, katedralin yeniden doğuşunu ve Fransa'nın kültürel mirasını simgeliyor. Numismatik uzmanlarına göre, özel baskı ve yüksek kaliteli versiyonlar, zamanla değer kazanabilir.
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