İstanbul'da bu iki şeritte trafik 40 gün boyunca kısıtlanacak!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Pendik Tersane Köprüsü’nde sahil yönündeki iki şerit, 40 gün boyunca geceleri 22.00-06.00 arasında kapalı olacak.
Pendik Tersane Köprüsü’nde güçlendirme çalışmaları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sahile giden yönde iki şerit, 40 gün boyunca 22.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), köprünün genleşme derzlerinin güçlendirme çalışmaları kapsamında değiştirileceğini açıkladı.
Bugün başlayacak çalışma süresince iki şerit her gece saat 22.00’de kapatılıp sabah 06.00’da yeniden trafiğe açılacak.