Korkmaz global pazarda vites yükseltiyor

Korkmaz Mutfak Eşyaları İcra Kurulu Başkanı Kerim Korkmaz, kahve makineleri pazarındaki gelişmelerden markanın yeni dönem hedeflerine, üretim kapasitesinden ihracat stratejisine kadar sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, yenilikçi ürünler ve teknoloji odaklı Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra yeni şube yatırımlarıyla büyümeyi sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti. 125 ülkeye ulaşan markanın global pazardaki konumunu güçlendirmeye devam ettiğini ifade eden Korkmaz, Türk kahvesine yönelik artan küresel ilginin de sektöre önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

İşte Kerim Korkmaz’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Korkmaz olarak kahve makineleri sektörüne yönelik faaliyetlerinizi çok kısaca anlatarak, marka olarak kaç kahve makinesi ile pazarda yer alıyorsunuz?

Korkmaz olarak, kahve makineleri sektöründe uzun yıllardır kaliteli ve yenilikçi ürünler sunarak, kullanıcılarımıza mükemmel bir kahve deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bu alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, farklı ihtiyaçlara hitap eden çeşitli kahve makineleri üretiyoruz. Şu an pazarda, espresso makinelerinden filtre kahve makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazemizle yer alıyoruz. Toplamda 11 farklı kahve makinesi modelimizle tüketicilerimize hizmet veriyoruz. Her bir ürünümüz, kullanıcının beklentilerine en iyi şekilde yanıt verebilmek için titizlikle tasarlanıyor.

Marka olarak yeni dönem hedeflerinden bahseder misiniz? Bu yıl satış kampanyası veya stratejisinde ne gibi bir yol izliyorsunuz? Yeni şube yatırım ve ürün geliştirme gibi konulardan söz edebilir misiniz?

Korkmaz olarak, 2026 ve 2027 yıllarında yenilikçi ürünler, sürdürülebilir üretim süreçleri ve ihracat odaklı büyüme stratejimizle sektördeki liderliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye ekonomisinin dinamik yapısıyla önümüzdeki dönemde güçlü bir büyüme potansiyeli taşıdığına inanıyor ve bu büyümenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Yeni dönemde 15 adet yeni şube yatırımı gündemimizde.

Üretim kapasiteniz hakkında bilgi verir misiniz? Bu yıl kahve makinelerinde pazara sunduğunuz yeni bir makine serisi var mı? Varsa bu seri hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Çelik mutfak eşyalarını Kandıra’daki, elektrikli ev aletlerini ise Tuzla’daki modern tesislerimizde üretiyoruz. Ürün portföyümüzde öne çıkan grup, çelik pişirme ürünleri olup bu kategoride sektör lideri konumundayız. Bu yıl kahve makineleri kategorisinde, inovatif bir seri olan Korkmaz Drippa Filtre Kahve Makinesi’ni tüketicilerimizle buluşturduk. Drippa, 1.250 ml’lik geniş haznesiyle tek seferde 10 fincan kahve hazırlayabiliyor. Otomatik zamanlama özelliği sayesinde kahve hazırlama saatini önceden ayarlayarak kullanıcılarımıza pratiklik sağlıyor. Aroma artırıcı özelliği, yoğun kahve lezzeti sevenler için ideal bir deneyim sunarken, damlatma önleyici sistemi ve vakumlu tabanı da kullanım kolaylığı sunuyor.

Bu yıl ürün geliştirme, üretim, satış, kapasite artışı, büyüme (yüzde olarak) ve ciro gibi konularında nasıl bir gelişme gösteriyorsunuz? Yıl sonu büyüme hedefiniz yüzde kaç? 2026 ve 2027 yıllarında büyüme stratejiniz doğrultusunda markanız açısından nasıl olmasını bekliyorsunuz?

Bu yıl sonuna doğru çelik üretimimizde kapasiteyi 2 katına çıkardık. Fabrika çift vardiya çalışacak durumda. Makine yatırımlarımızı artırdık. Cirosal anlamda bu yılki büyümemiz geçen yıla yüzde 40 gibi, önümüzdeki dönemde yüzde 65 lik bir büyüme hedefliyoruz.

İhracatta hangi pazarlarda yer alıyorsunuz? Kahve makinelerini en çok ihracat yaptığınız ülkeler hangileri?

Ödüllü mutfak tasarımlarımızı ve yenilikçi ürünlerimizi 125 farklı ülkeye ulaştırarak global pazarda güçlü bir yere sahibiz. Yıllık 4,2 milyonluk üretimimizin yüzde 35’ini ihraç ediyoruz ve toplam ciromuzun dörtte birini ihracat gelirlerimiz oluşturuyor. Almanya, Mısır, Kuveyt ve Slovanya gibi önemli pazarlarda uzun yıllardır güçlü bir varlık gösteriyoruz. Geçen yıl Guatemala pazarına giriş yaparak Orta Amerika’daki varlığımızı da genişletmiş bulunmaktayız.

Kahve makinelerimiz ise başta Ortadoğu ve Balkanlar olmak üzere birçok ülkede büyük ilgi görüyor. İnovatif ve şık tasarımlarımız sayesinde farklı tüketici ihtiyaçlarına cevap veren ürünlerimizle, global pazar payımızı artırmayı sürdürüyoruz.

Son dönemde yeni nesil tüketici akıllı ürünler talep etmesinden dolayı marka olarak Ar-Ge’de yeni nesil tüketicilerin beklentilerine göre ne gibi teknolojik ürünler geliştiriyorsunuz? Ar-Ge faaliyetlerine cironuzun yüzde kaçını ayırıyorsunuz?

Son dönemde, yeni nesil tüketicilerin akıllı ve işlevsel ürünlere olan ilgisini yakından takip ediyor, Ar-Ge çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Teknolojiyi tasarımın merkezine koyarak, kullanıcılarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve onlara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, özellikle kahve makineleri gibi elektrikli ev aletlerinde otomasyon, enerji tasarrufu ve kişiselleştirilebilir kullanım özelliklerine öncelik veriyoruz. Örneğin, sıcaklık algılayıcı ve taşma önleyici sensörler, makine susuz kaldığında otomatik koruma sistemi ve termo balans teknolojisiyle köz tadında kahve yapma gibi özellikler, modern tüketicilerin beklentilerini karşılamak üzere geliştirdiğimiz inovasyonlardan sadece birkaçı. Marka olarak, Ar-Ge faaliyetlerine ciromuzdan büyük bir pay ayırarak, sektördeki yenilikçi vizyonumuzu sürekli ileriye taşımaktayız.

Kahve makineleri sektörü her yıl yüzde kaç büyüyor? Dünyada Türk kahvesine son dönemde bir ilgi artışı yaşanıyor. Bu durum Türk kahve makinelerine olan talebi artırıyor mu?

Kahve makineleri sektörü her yıl yaklaşık yüzde 50 oranında büyüyerek dinamik ve hızla gelişen bir pazar haline geliyor. Özellikle Türk kahvesine olan küresel ilgi son yıllarda büyük bir artış göstermiş durumda. Geleneksel Türk kahvesinin eşsiz lezzeti, kültürel mirası ve ritüel havası, dünyanın dört bir yanında kahve severlerin dikkatini çekiyor.

Bu ilgi, Türk kahve makinelerine olan talebi de önemli ölçüde artırıyor. Kullanıcılar, geleneksel yöntemlerin kolaylığını ve pratikliğini modern teknolojilerle birleştiren makinelerimize büyük ilgi gösteriyor. Biz de Korkmaz olarak, bu talebi karşılamak için yenilikçi ürünler geliştiriyor, Türk kahvesini tüm dünyada daha erişilebilir ve keyifli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.