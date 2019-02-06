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'Korkma' oyunu 170 bin seyirciye ulaştı

Oyuncu Ahmet Yenilmez'in "İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı'nı anlattığı tek kişilik oyunu "Korkma", Ordu'da izleyiciyle buluştu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:39
'Korkma' oyunu 170 bin seyirciye ulaştı

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusuAhmet Yenilmez'in "İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı'nı anlattığı tek kişilik oyunu "Korkma", Ordu'da izleyiciyle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OKSM) düzenlenen programda Yenilmez, yazdığı tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma"yı sahneledi.

Yenilmez, oyunun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının çok trajik olduğunu belirterek, "Ersoy'un 11 yıllık sürgün hayatı, birinci Mecliste bulunup ikinci Mecliste bulunamaması, emekli maaşının bağlanamaması, cenazesinde tek bir devlet görevlisinin bulunmaması, bir oğlunun açlıktan sokakta ölmesi ve bir oğlunun ölünce tabutuna haciz konması gibi trajik gibi bir hayatı vardı." dedi.

Dünyada herkesin bildiği Mehmet Akif Ersoy'un, ender görülecek şekilde çok sevildiğini ifade eden Yenilmez, "Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan bu oyun inanılmaz ilgi gördü. Şimdiye kadar oyun 500'ün üzerinde sahnelendi. Minimum yurt içinde 150 bin, yurt dışında 20 bin seyirciye ulaşıldı. İnşallah bu daha da yukarılara çıkacak." diye konuştu.

Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy'un, Milli Mücadele'nin önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kürt'ü, Laz'ı ve Çerkez'i ile hele hele de 5 bin şehit vererek vatan yaptığımız Anadolu coğrafyasında, 1984'den bu yana da 100 bine yakın insanımızı teröre kurban vermiş bir millet olarak, bir Arnavut bizim İstiklal Marşı'mızı yazıyor. Dolayısıyla yaşadığımız bu dönemde onun yaşadıkları, onun söyledikleri bir ibret tablosu olarak seyirciye çok çabuk ve etkili geçiyor."

Yenilmez, oyunu kendi memleketinde seyirciyle buluşturduğu için ayrıca mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Oyunu, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, davetliler ve öğrenciler izledi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:39
  1. Çanakkale
  2. Korkma oyunu
  3. Ordu
  4. Oyuncu Ahmet Yenilmez
  5. Anadolu Ajansı

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