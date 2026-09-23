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Spor 'Korkak gibi oynuyor ama büyük potansiyeli var!'
Spor

'Korkak gibi oynuyor ama büyük potansiyeli var!'

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'Korkak gibi oynuyor ama büyük potansiyeli var!'

Hollanda-Almanya maçı öncesi açıklamalarda bulunan eski Hollandalı futbolcu Rafael van der Vaart, Leroy Sane’nin Kylian Mbappe seviyesine ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Hollanda-Almanya maçı öncesi açıklamalarda bulunan eski Hollandalı futbolcu Rafael van der Vaart, Leroy Sane’nin Kylian Mbappe seviyesine ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Sane’nin zaman zaman sahada çekingen bir görüntü sergilediğini belirten Van der Vaart, “Düşünüyorsunuz ki korkak gibi oynuyor, ama çok büyük potansiyeli var.” ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Aajx, Real Madrid, Tottenham gibi kulüplerin formasıni giyen Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, Hollanda-Almanya maçı öncesi Bild'e konuştu.

Rafael van der Vaart, Galatasaray'ın Alman oyuncusu Leroy Sane'nin Kylian Mbappe potansiyeline sahip olduğu ancak bu potansiyeli bir türlü ortaya çıkaramadığını belirtti.

 

"KORKAK GİBİ OYNUYOR AMA ÇOK BÜYÜK POTANSİYELİ VAR"

Hollandalı eski futbolcu "Hangi Alman milli futbolcunun Hollanda vatandaşlığına geçmesini isterdi?" sorusuna, "Leroy Sane! ve sonra, yardımcı antrenör olarak, onu her gün uyarırdım. Çocukta Kylian Mbappe'nin kalitesi var, ama sonunda ortaya çıkmıyor ve bu bazen beni neredeyse kızdırıyor. Düşünüyorsunuz ki korkak gibi oynuyor, ama çok büyük potansiyeli var." yanıtını verdi.

GALATASARAY KARNESİ

Bugüne kadar sarı-kırmızılı formayı 50 maçta giyen çıkan Leroy Sane, 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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