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Kadın - Aile Körili nohut nasıl yapılır? | Farklı nohut yemeği tarifi
Kadın - Aile

Körili nohut nasıl yapılır? | Farklı nohut yemeği tarifi

Körili tarifler | Nohut ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalı gıdalardan biridir. Nohut kullanarak leziz salatalar, pilavlar, yemekler, çorbalar hazırlayabilirsiniz. Ayrıca körinin lezzeti ile nohudu birleştirmeniz mümkün. Peki, körili nohut nasıl yapılır? | Farklı nohut yemeği tarifi | Baharatlı nohut tarifi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:37:00 -
Körili nohut nasıl yapılır? | Farklı nohut yemeği tarifi

Körili nohut yapılışı | Akşam yemeği için farklı bir nohut hazırlamak istiyorsanız mutlaka körili nohut tarifini denemelisiniz. Peki, körili nohut nasıl yapılıyor?

Körili nohut tarifi

Malzemeler:

  • 1 bardak haşlanmış nohut
  • 1 adet havuç
  • 3-4 adet çeri domates
  • Maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Köri
  • 1 su bardağı su
  • 2 sap taze soğan

Süslemek için:

  • Maydanoz
  • Dereotu
  • Taze nane

Körili nohut nasıl yapılır?

Taze soğanları küp küp kesip az yağda soteleyin.

Tencereye domatesleri ekleyip kavurun.

Ardından havuç ve bir bardak sıcak suyu ekleyin.

Havuçlar yumuşayınca nohut ve baharatları ilave edin.

Servis sırasında taze yeşilliklerle tabağınızı süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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