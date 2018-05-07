Korgenerali derdest edenlere müebbet istendi
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:26
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.
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