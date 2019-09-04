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Korgeneral Öngay’dan Vali Ali Arslantaş’a ziyaret

3.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:19
Korgeneral Öngay’dan Vali Ali Arslantaş’a ziyaret

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı iken 3. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Şeref Öngay, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı ziyaret etmek için valiliğe geldi. Valilik Şeref Defterini imzalayan Öngay ardından makamına geçtiği Vali Ali Arslantaş ile makam odasında bir süre sohbet etti.


Ziyarette Vali Arslantaş, Korgeneral Öngay’a yeni görevinde başarılar dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:19
  1. doğa

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