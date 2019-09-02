Korgan-Niksar yolunun tamamlanmasına 6 km kaldı

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, uzun yıllardır yapımı süren Korgan-Niksar yolunun tamamlanmasına son 6 kilometre kaldığını belirtti.

AK Partili Milletvekili Metin Gündoğdu, yaptığı açıklamada, “Korgan-Niksar Yolunda son aşamaya gelindi. Yol yapım çalışmalarının sonuna geldik. 6 kilometrelik bir bölüm kaldı. Allah’ın izniyle bu bölüm de önümüzdeki sezon tamamlanarak yol hemşehrilerimizin hizmetine açılacak. Şimdiden Korganlı hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum” dedi.

Kumru-Niksar yolunda da çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gündoğdu, “Bu yollar ile İç Anadolu, Karadeniz’e bağlanmış olacak. AK Parti iktidarları ile başlayan yol atılımları devam ediyor. Devletimiz gece gündüz milletimizin hizmetinde çalışıyor” diye konuştu.