Körfez’in Antep keyfi! 3 puanı 3 golle aldılar

Spor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Kocaelispor, Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek üst üste ikinci maçını kazandı. Gaziantep FK karşılaşmanın 47. dakikadan itibaren 10 kişi oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Yeşil siyahlılara galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Agyei, 76. dakikada Serdar Dursun ve 81. dakikada Rigoberto Rivas kaydetti.

Gaziantep FK'da Nazım Sangare 47. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Kocaelispor 30 puana yükseldi. Gaziantep FK 28 puanda kaldı.

Gelecek hafta Kocaelispor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Gaziantep FK sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

