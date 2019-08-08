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Körfez’deki okullara boya ve tadilat desteği

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, her yıl olduğu gibi eğitim kurumlarına desteğini sürdürüyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:22
Körfez’deki okullara boya ve tadilat desteği

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, her yıl olduğu gibi eğitim kurumlarına desteğini sürdürüyor. Talepler doğrultusunda okulların boyama ve tadilat işlemleri belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.


Körfez Belediyesi okullara desteklerini sürdürürken, ilçe genelinde bulunan okullardaki tamirat işlerini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor., öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmeleri için, gelen talepler doğrultusunda okulların tamirat ve tadilat işlerini yapıyor. Gelen talepleri belirli programlar dâhilinde gerçekleştiren belediye ekipleri, okulunun iç kısımlarını, sınıfları ve çeşitli bölgelerin boya-badana işlerini gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra okullara boya-badana, tadilat işleri, bahçe düzenlemesi, oyun grubu, oturma grubu gibi daha birçok alanda çeşitli çalışmalar yapılacak.


Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım-onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlk olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mezarlıklar içerisindeki otların biçim işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de Körfez, İlimtepe ve bölgedeki diğer mezarlıklarda temizlik işlemlerini yürüttü. Biçilen otlar alanlardan toplanırken, mezarlık girişleri de yıkanarak daha temiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:22
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