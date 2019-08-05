Körfez’de tonlarca atık madde geri dönüşüme kazandırıldı

Körfez Belediyesi tarafından ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında 2019 yılının 6 aylık periyodunda 450 ton ambalaj atığı, 65 ton cam şişe, ve 320 ton hacimli atığı geri kazanıma veya enerjiye dönüştürüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Ekipleri özellikle site ve toplu yaşam alanlarında projenin hayata geçmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Pet şişe, ambalaj atıkları, tekstil atıkları, cam şişe benzeri atıklar yaşam alanlarına, özel biriktirme ekipmanları yerleştirilerek ayrı toplanıyor. Bu kapsamda 2019 yılı ilk 6 ayında 450 ton ambalaj atığı, 65 ton cam şişe, 1,5 ton hurda lastik ve 320 ton hacimli atık toplanarak geri kazanıma veya enerjiye dönüştürüldü. Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ayrıca proje kapsamında okullarda öğrencilere bilgilendirme seminerleri düzenlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt, sıfır atığın önemine değinerek, “Projeye bizler özel önem veriyoruz. Bu projede daha kalıcı ve verimli atık yönetim sistemi oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla daha az atık üretmek, ürettiğimiz atıkların geri dönüşümünü sağlamak için Körfez Halkından daha fazla duyarlılık ve ilgi bekliyoruz” dedi.