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Körfez'de sıcak gelişme! Irak, İran'ın saldırmazlık paktını iletti

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile diplomatik ilişkileri bulunmayan İran, bu ülkelere karşı hazırlanan "saldırmazlık paktı"nı Irak aracılığıyla iletti.

02 Haziran 2019 Pazar 15:26
Körfez'de sıcak gelişme! Irak, İran'ın saldırmazlık paktını iletti

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran’ın önerdiği saldırmazlık paktını körfez ülkelerine iletti.

Irak’ın Tahran Büyükelçisi Saad Abdulvahap Cevat Kandil, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’e İran’ın saldırmazlık anlaşması önerisini ilettiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif’in önerdiği saldırmazlık anlaşmasının ülkesi tarafından memnuniyetle karşıladığını söyleyen Kandil, “İran’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile diplomatik ilişkileri bulunmaması nedeniyle, Iraklı yetkililer öneriyi İran’ın yerine aktarmaya karar verdi. Bağdat’ın Tahran ile bu 3 ülke arasında arabulucu olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Geçen ay arabulucuk sinyalini vermişti

Geçen ay Irak’ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran’ın komşusu olan körfez ülkelerine saldırmazlık anlaşması önerdiğini söylemişti. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hekim ise Irak’ın arabuluculuk yapabileceğini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:26
  1. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
  2. İran
  3. körfez ülkeleri
  4. Irak’ın Tahran Büyükelçisi Saad Abdulvahap Cevat Kandil
  5. Suudi Arabistan
  6. Birleşik Arap Emirlikleri
  7. Bahreyn
  8. İran’ın saldırmazlık anlaşması
  9. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif
  10. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hekim

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