Körfez’de sahillere bakım

Körfez Belediyesi ekipleri, Kirazlıyalı sahilinde temizlik ve bakım onarım çalışması başlattı.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sahil bölgelerindeki yaşam alanlarını elden geçirerek daha kullanışlı hale getiriyor. Başlatılan çalışma kapsamında Kirazlıyalı sahilinde hem bakım hem de temizlik çalışması gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri alan içerisinde yer alan bölgedeki oyun grupları ve oturma gruplarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek daha kullanışlı hale getirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sahil bölgesindeki alan ve park içerisindeki yürüyüş yolları tazyikli suyla yıkayarak daha temiz hale getirdi. Körfez Belediyesi yetkilileri, çalışmanın tüm park ve sahil kısmındaki alanlarda yürütüleceğini belirtti.