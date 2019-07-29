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Körfezde gerilim giderek tırmanıyor! İngilizler resti çekti

İran, geçtiğimiz haftalarda el koyduğu İngiliz petrol tankerinden yeni görüntüleri yayınladı. İran'ı görüntüleri yayınlaması sonrası İngiltere'de açıklama geldi. BBC radyosuna konuşan Dışişleri Bakanı Dominic Raab, petrol tankerinin bir an önce salınmasını gerektiğini belirterek "İran ile herhangi bir takas olmayacak" dedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:09
Körfezde gerilim giderek tırmanıyor! İngilizler resti çekti

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Stena Impero isimli İngiliz petrol tankerini alıkoymasıyla Körfez'de gerilim zirve yaptı. İngiltere ile İran arasında büyük bir krize neden olan olayın ardından Tahran yönetimi, geçtiğimiz günlerde tankere yapılan operasyon ve tankerin içindeki mürettebatın görüntülerini yayınlamıştı.

Telsiz konuşmaları: Tanker kontrolümüz altında

Haber 7'nin haberine göre İran Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı ise, İngiltere bayraklı petrol tankeri Stena Impero'yu ele geçirmeden önce İngiliz savaş gemisiyle yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı. Telsiz konuşmalarında, "Bu IRGC (İran Devrim Muhafızları) Donanması devriye botu... Hayatınızı tehlikeye atmayın. Tanker benim kontrolüm altında. Operasyonuma müdahale etmemeniz emredildi" denildiği duyuluyor.

Videoda İngiliz aksanlı bir ses, "Bu İngiliz savaş gemisi F-236'dır.(HMS Montrose)" diyor ve savaş gemisinin bir ticaret gemisi ile uluslararası kabul görmüş sularda seyir halinde olduğunu belirtiyor.

İngiltere'den eş zamanlı açıklama

İran'ın bu görüntüleri yayınladığı anlarda, İngiltere'den bir açıklama yapıldı. BBC radyosuna konuşan Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran tarafından el konulan petrol tankerinin bir an önce salınmasını gerektiğini söyleyerek "İran ile herhangi bir takas olmayacak" dedi. Açıklamalarını daha da sertleştiren Raab, "İranlılar karanlıktan çıkmak istiyorsa, uluslararası kurallara uymaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın gemisine İngiltere el koymuştu

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu. İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.

 

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:09
  1. Ordu
  2. İran
  3. İngiltere

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