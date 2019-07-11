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Körfezde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Körfez Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği parklarda ışıklandırma, ilçe genelinde ise ot biçme çalışmalarınısürdürüyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:07
Körfezde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Körfez Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği parklarda ışıklandırma, ilçe genelinde ise ot biçme çalışmalarınısürdürüyor.


Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda yoğun şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler, standartların altında olan parklardaki ışıklandırmalar tespit ederken, ışıklandırma sistemlerine güçlendirme yaparak çocukların ve ailelerin rahatça vakit geçirecekleri ortam oluşturuyor. Işıklandırmaların yanı sıra, ekipler boş araziler ve kamuya ait alanlarda çalışma yaparak, kaldırımlardaki yabani otları da temizliyor.


Ot biçme sırasında araçlara ve çevreye zarar gelmemesi adına önlemler alan ekiplerin çalışmasında bir kişi otları biçerken, diğer bir kişi de araçların park halinde olduğu alanlarda siperlik kullanarak zarar görmesini engelliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Körfez Belediyesi ekipleri, parklarda ve sahil kesimlerindeki çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Her bölgede belirli periyota göre ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dediler.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:07
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