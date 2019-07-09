Körfez’de bayrama yakışır etkinlik .

Körfez’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında, Körfez Belediyesi, Körfez Deniz Ticaret Odası ve gönüllü çevrecilerin işbirliği ile deniz kenarında bulunan atıklar toplandı

Körfez ilçesindeki sahillerde Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi. Oda temsilcileri, Liman Başkanlığı, belediye yetkileri ve gönüllü çevrecilerin katılım sağladığı etkinlikte, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan deniz kıyısında 1 saat içerisinde ‘50 poşet atık’ toplandı. Çevreye, denize ve sahillere zarar veren ve toplanan çöpler, Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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