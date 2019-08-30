Körfez’de 30 Ağustos coşkusu Körfez’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

Körfez’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıl dönümü ilçe de gerçekleştirilen törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Körfez’de de törenlerle kutlandı. Körfez Kaymakamlığı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun,Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, STK temsilcilerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Körfez Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Körfez Belediye Başkanlığı çelenklerinin koyulması sonrasında saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Törenler, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can’ın makamında tebriklerin kabulüyle sona erdi.

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