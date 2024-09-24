Körfez ülkesinde Türkiye hazırlığı! Yakında duyuracaklar!

Katar Şeyhi Mansoor Al-Thani, İstanbul'daki GSA İnovasyon Zirvesi'nde CNBC-e'nin sorularını yanıtladı.

İnovasyon zirvesindeyiz. Türk start-up girişimlerini başarılı buluyor musunuz? Girişimcilik ekosistemine yatırımlarınız var mı?

Teşekkürler bu davet için ve Türk ekonomisine, küresel ekonomiye katkı imkanı sağladığınız için. Girişimcilik ve inovasyon benim kuvvetle inandığım ve üstünde sürekli düşündüğüm kavramlar. Küresel düşünmeye çalışıyorum. Türkiye büyük yeteneklere sahip. Harika çalışanlar var. Bazı unicornlar da Türkiye'ye geliyor. Büyük potansiyel vadediyor diyebilirim.

Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının büyüklüğüyle ilgili farklı bilgiler var. Bugün itibarıyla portföy ve doğrudan olmak üzere toplam yatırımlarınızın büyüklüğü nedir?

Türkiye'de çok büyük yatırım miktarlarından bahsetmiyoruz. Yatırımların getirisi yüksek olurken riski de yüksek oluyor. Miktar olarak birkaç milyon bandından söz edebiliriz. Ancak dediğim gibi teknoloji, inovasyon ve girişimcilik tarafı çok önemli. Ve buradan getirilerin yüksek olmasını bekliyorum. Risk yüksek olsa da riski iyi idare ediyoruz. Ben kendim girişimcilik ve inovasyon alanında 25 yıla yakın süredir çalışıyorum.

"TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARDAN FAZLASIYLA MEMNUNUZ"

Katar'ın toplam yatırım tutarına net olarak ne kadar? 10-15-20 milyon dolar rakamları konuşuluyor.

Ben bunu tam olarak bilmiyorum ama Katar'ın Türkiye'de ciddi yatırımları var. İlişkilerimiz çok iyi. Arkadaşlığımız, kardeşliğimiz var. Yatırım miktarının büyük olduğunu biliyorum ama tam rakamı bilmiyorum

Türkiye'deki mevcut yatırımlarınızdan memnun musunuz?

Fazlasıyla, evet. Benim yatırımım insanlar üzerine. Ben insanlara odaklanıyorum. Bu çok farklı. İnsanlardan, yatırımlardan ve yenilikten değer üretiyoruz. Yatırımımız projeler ve diğer konular üzerine değil. İnsanlara yatırım yapmak daha farklı ve değerlidir. Ben çok memnunum bu yatırımdan. Türkiye ile daha çok bağlantı kurup insan tanımak ve insana yatırım yapmak istiyoruz.

Türkiye'ye yabancı yatırımlar son yıllarda ivme kaybetmişti ancak bu yıl beklentiler yeniden canlandı. Türkiye'de mevcut ekonomik durumu ve yatırım ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu küresel bir zorluk. Türkiye de bu zorlukları yaşıyor çoğu ülke gibi. Bana göre küresel ekonomiye yaklaşım biraz daha farklı olmalı. Çünkü sadece kalıpların dışına çıkmak değil kalıpları ortadan kaldırmak gerektiğine inanıyorum. Yenilik ve girişimciliğe odaklanmalı, farklı bir yöntemle çıkagelmeliyiz. Çünkü geleneksel yöntemler işe yaramıyor, geleneksel araçlar ekonomiye yardımcı olamıyor. Bu sebeple ben birçok insanla iletişime geçmeye çalışıyorum ve yetenek üstüne kurulu sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmaya çalışıyorum.

"TÜRK MÜTEAHHİTLER İÇİN FIRSATLAR HARİKA"

Katar'ın 2023 vizyonu çerçevesinde Türk müteahhitler için ülkenizde fırsatlar neler?

Harika aslına bakarsanız. Birçok Türk müteahhit sadece Katar'da çalışmakla kalmıyor, Katar üzerinden küresel ve bölgesel çalışmalara imza atıyorlar. Çünkü Katar'ın küresel pozisyonu küresel bir merkez olmak için harika.