Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 429'a, Umman'da 371'e, Bahreyn'de 136'ya yükselirken Katar'da vaka sayıları arttı.



Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha yaşamını yitirdi, 684 yeni vaka tespit edildi.



Son verilerle toplam can kaybının 429'a, vaka sayısının da 63 bin 309'a yükseldiği ülkede, iyileşen sayısı ise 53 bin 607'ye ulaştı.



- Umman



Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1067 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 371'e, vaka sayısının da 74 bin 858'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının ise 54 bin 61'e ulaştığı ifade edildi.

- Bahreyn



Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısının 136'ya yükseldiği bildirildi.



Açıklamada, vaka sayısının 462 artarak 38 bin 458'e çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının ise 34 bin 826 olduğu duyuruldu.



- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 398 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 109 bine çıktı.

Şu ana kadar 164 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, toplam 105 bin 720 kişi ise sağlığına kavuştu.

