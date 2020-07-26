Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 433'e, Umman'da 384'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 344'e, Bahreyn'de 140'a yükseldi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 433'e çıktı.
Ülkede toplam vaka sayısı 464 artışla 63 bin 773'e ulaştı.
- Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının 384'e çıktığı bildirildi.
Ülkede toplam vaka sayısı 1147 artışla 76 bin 5'e yükseldi.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkede, bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 344'e ulaştı.
Ülkede toplam vaka sayısı 351 artarak 58 bin 913 oldu.
- Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısının 140'a yükseldiği bildirildi.
Ülkede toplam vaka sayısı da 253 artarak 38 bin 711'e çıktı.