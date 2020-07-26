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Aktüel

Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 15:33:27 -
Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 433'e, Umman'da 384'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 344'e, Bahreyn'de 140'a yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 433'e çıktı.

Ülkede toplam vaka sayısı 464 artışla 63 bin 773'e ulaştı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının 384'e çıktığı bildirildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 1147 artışla 76 bin 5'e yükseldi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkede, bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 344'e ulaştı.

Ülkede toplam vaka sayısı 351 artarak 58 bin 913 oldu.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısının 140'a yükseldiği bildirildi.

Ülkede toplam vaka sayısı da 253 artarak 38 bin 711'e çıktı.



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