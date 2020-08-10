Körfez İşbirliği Konseyi'nden BM'ye İran çağrısı
İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını isteyen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne(BMGK) bir mektup gönderdiğini açıkladı.
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Nayif el-Hacraf'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, 18 Ekim 2020'de sona eren İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını istedi.
Yapılan açıklamada İran'ın bölgeye silah sağlamaya ve terör örgütlerini silahlandırmaya devam etmesi nedeniyle böyle bir kararın alındığı belirtildi.
İran'a yönelik silah ambargosu gelcek hafta BM'de oylanacak.