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Körfez ilçesinde otoyolda devrilen otomobil alev aldı

Aynı aileden 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

08 Kasım 2018 Perşembe 07:45
Körfez ilçesinde otoyolda devrilen otomobil alev aldı

Hüseyin İnce idaresindeki 41 H 8911 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun kuzey şeridi Kirazlıyalı mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Zümrüt, Mehmet ve Hamide İnce, bariyerleri aşarak ters vaziyette durduktan sonra alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Körfez ilçesindeki bir özel hastane ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 07:45
  1. körfez
  2. kocaeli

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