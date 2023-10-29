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Yerel Körfez-Dilovası arası bu yolla daha kısa olacak
Yerel

Körfez-Dilovası arası bu yolla daha kısa olacak

Yeniakit Publisher
2023-10-29 10:06:00 -
Körfez-Dilovası arası bu yolla daha kısa olacak

Körfez Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli arasında yapılan 5 bin 200 metre uzunluktaki yolda yarma kazı ve köprü altgeçit çalışmaları devam ediyor. Yolun tamamlanmasıyla Körfez ile Dilovası arasında ulaşım, kısa ve güvenli hale gelecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli arasında inşa edilen yeni yoldaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, yeni açılan yolun yarma kazısı ve beton köprü-altgeçit imalatları gerçekleştiriliyor. Yolun tamamlanmasıyla Körfez ile Dilovası arasında ulaşım, kısa ve güvenli hale gelecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Yukarı Hereke ve Çerkeşli'yi birbirine bağlayacak olan yolda yarma kazı çalışmalarında yüzde 80'lik kısım tamamlandı. Yol üzerinde yer alacak köprünün kirişleri yakın zamanda ayaklar üzerine yerleştirilecek. Ayrıca iki adet altgeçitteki çalışmalar devam ediyor.

Yapımına başlanan yeni güzergah ile Yukarı Hereke'de ikamet eden vatandaşlar Dilovası Devlet Hastanesi, Çerkeşli OSB ve ilçe merkezine daha kısa sürede erişim imkanına kavuşacak. 5 bin 200 metre uzunluktaki 2x1 yeni yolda 2 altgeçit ve 1 adet dere köprüsü imalatları da yapılıyor.

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